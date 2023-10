Independiente Santa Fe igualó 1-1 ante Atlético Bucaramanga en el juego correspondiente a la fecha 15 del fútbol colombiano y sigue dentro de los ocho.

Fue un partido en el que ‘Cardenal’ volvió a mostrar poco protagonismo en el juego. Sin embargo, sumó un punto y se mantiene dentro del grupo de los ocho con 23 puntos.

Hubert Bodhert habló en la conferencia de prensa posterior del partido y aclaró la situación con Hugo Rodallega, quien todavía no puede ser titular. Del mismo modo, confesó que una de las tareas es dejar de recibir goles todos los partidos.

Conferencia de prensa

Rescata el empate: “El punto es bueno, sumar siempre es bueno. Eso es lo ideal. El equipo hizo todo lo posible por conseguirlo y esta sumatoria de puntos es buena. Hay que ir asegurando esta clasificación”.

Rodallega no es titular: “Hugo lo hemos traído paulatinamente, ya hoy le dimos 45 minutos. Lo necesito más tiempo, pero si me voy de irresponsable en darle más tiempo, no sé. Tengo que cuidarlo y llevarlo suave. El próximo partido esperamos tenerlo más tiempo porque su calidad ayuda”.

Inician perdiendo: “Los primeros tiempo no han sido los mejores. Cuando ya está Hugo, el Chino y Marrugo nos de otras alternativas y otra visión del juego. Desafortunadamente, lo que expliqué ahorita nos cuesta a nosotros. Hoy nuevamente salimos abajo en el marcador. La idea era ganar el primer tiempo y estaba seguro que con las variantes seguíamos derecho, pero no fuimos eficaces”.

Aspectos a mejorar: “Debemos ser más solido, no recibir gol por partido y buscando el equilibrio, puede ser más eficaces en la parte ofensiva. Hoy se generó más que el partido anterior. Son dos puntos para mantener el equilibrio”.

Lo que viene: “El equipo debe ser mucho más en la parte ofensiva, más vertiginoso. Esta semana no hay mucho para trabajar; hay que jugar el sábado, vamos a intentar que Batalla mejore el rendimiento, que Valencia se mantenga. Estoy seguro que van a responder de la mejor manera.

Acá, la conferencia de prensa del DT del cuadro Independiente Santa Fe:

