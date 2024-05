Hugo Rodallega, sin lugar a duda, es la gran figura de Independiente Santa Fe, equipo con el que tiene contrato hasta fin de año y con el que espera salir campeón.

(Le puede interesar: Santa Fe sorprendió a sus hinchas y lanzó precios estelares para partido de Copa)

El delantero de 38 años de edad es uno de los que está disputando el botín de oro junto a Leonardo Castro (Millonarios), Dayro Moreno (Once Caldas) y Carlos Bacca (Junior), todos con 10 goles.

En las últimas horas, Rodallega habló con Espn Show Colombia e hizo referencia al cuadrangular B, el método de trabajo de Pablo Peirano y sus objetivos con el ‘Cardenal’.

Objetivos con Santa Fe: “Quiero ser campeón con Santa Fe, para eso estoy trabajando y si viene de la mano siendo goleador de la Liga también porque hace años que lo fui y me permitió salir del país”.

(Lea también: Santa Fe mete susto a aquellos hinchas que usan el escudo del equipo sin autorización)

Sobre Pablo Peirano: “Creería que cambió muchísimo el tema de la mentalidad, el convencimiento del jugador, todo esto viene desde una base que tiene el profe y sus ayudantes. Intentan en el día a día tomarnos muy enserio, hacer mucho énfasis en lo que se quiere trabajar con nosotros como equipo e individualmente él intenta sacar lo mejor de cada uno. Se ha hecho muy buen complemento con las jerarquías de varios de los que ya llevamos años en esto del fútbol, los jóvenes también lo están asimilando de esta manera, con ambición, ganas y deseos de triunfar, queremos entrar en la historia de Santa Fe y solo se consigue con un título”.

Lee También

Santa Fe no es favorito: “En el fútbol esa frase es válida, aquella de que ‘es mejor no ser favorito’ o que no te consideren tan poderoso y hacer las cosas en silencio. Santa Fe con todo el respeto de mis compañeros, pero en este momento en cuanto a nombres no tenemos las grandes figuras, pero sí tenemos un equipo que se complementa bien y que está trabajando de la manera correcta, con mucha humildad, con ganas y sed de triunfo de la mano de Peirano”.