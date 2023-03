Si hubo un periodista que prácticamente ‘ninguneó’ las aspiraciones del Deportes Tolima de clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023 fue Francisco ‘Pacho’ Vélez, de ESPN, quien en su Twitter le puso sentencia a lo que era la llave ante Junior: en la que, contrario a su deseo, el que clasificó fue el ‘Vinotinto y Oro’, con un espectacular tanto del lateral izquierdo Junior Hernández.

(Lea también: William Cuesta, el arquero que le dañó los planes a Junior y a ‘Juanfer’ Quintero)

“Obligados a dar un paso adelante en la @Sudamericana el @JuniorClubSA y el @SantaFe. No hay excusas”, había ‘posteado’ Vélez, con lo que encendió las redes sociales, pues su apunte se volvió viral y fue, además, motivación para el grupo de jugadores; quienes eran conocedores que una buena parte la prensa nacional daba por sentado su fracaso en este único duelo en el Manuel Murillo Toro.

Obligados a dar un paso adelante en la @Sudamericana el @JuniorClubSA y el @SantaFe . No hay excusas — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) March 7, 2023

Y es que, según el comentarista, solo uno de los dos equipos en la contienda tenía la obligación de avanzar: y ese era el ‘tiburón’, por lo que tras la victoria del ‘Pijao’ los hinchas no dudaron en cobrarle al comunicador. Más aún, cuando consciente de la ola de contradictores que generó su ‘trino’, publicó uno nuevo alabando la capacidad de los dirigidos por Hernán Torres para lograr el triunfo.

“Podrán cambiar de DT o de jugadores, pero está demostrado que en este @cdtolima hay un proyecto claro que lo lleva a seguir siendo protagonista. Contratan bien, manejan los momentos de crisis con tranquilidad y sobre todo respaldan su idea de juego con un buen líder en el banco”, fue el mensaje con el que Vélez quiso limar asperezas con la afición del elenco de Ibagué.

Sin embargo, como era de imaginarse, hubo quienes no creyeron en sus palabras y le recordaron que, para él, la llave estaba liquidada. Así que la ‘lluvia’ de respuestas no se hizo esperar contra el periodista, quien en su espacio ‘ESPNF90’ le dio más trascendencia al revés de los barranquilleros que a la gesta de los ‘musicales’. Una especie de ‘contrapunteo’ del cual no ha salido bien librado.

Con las estadísticas en contra, con cuatro años, 11 meses y un día sin ganarle a los de la ‘Arenosa’; y con su estratega en vilo, debido al flojo arranque en la Liga BetPlay 1 2023, con solo seis puntos de 18 posibles; el dueño de casa dio el golpe y se metió entre los mejores 32 clubes del continente. Así pues, se embolsilló 900.000 dólares, un justo botín para una escuadra que se acostumbró a estos eventos.

(Vea también: “Yo no voy a renunciar, mis amigos”: Hernán Torres, luego de clasificación del Tolima)

Tras dar el gran golpe en la primera fase del torneo, el onceno de la ‘Tierra Firme’ espera por sus rivales en la instancia grupal, los cuales serán revelados el próximo lunes 27 de marzo en Luque (Paraguay). Esto en el marco de su décima presencia copera, luego de las jugadas en 2006, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 y 2021, y con la obligación de dar la pelea para seguir con vida.

Estos son algunos de los comentarios en contra de ‘Pacho’ Vélez

Hace unos días, desprestigio al @cdtolima, y ahora si que tiene un proyecto que no se que, @espn @ESPNColombia si ven la clase de personas que ustedes contratan y le pagan una millonada, ni es capaz de sostener lo que dice, siempre le toca bajar la cabeza. — Fernando Martinez (@Afraidfer) March 11, 2023

Pero para su “gran análisis” por obligación era el que tenía que quedar eliminado, no sabes ni dónde estás parado, ya vete a descansar, hermano. — Javier Castaño (@XaviCasta) March 10, 2023

Pero usted no había dicho que la obligación era de Junior, un equipo recién armado… Y tolima que lleva años juntos decía que no Yeni presión tiene la coherencia en el culo… 🤦🏻‍♂️ — IL Tano (@ILTanoJBC70) March 10, 2023

En serio? Apenas unas horas atrás lo daba por eliminado de mano del @JuniorClubSA . Periodista, periodista — Rey Histérico (@MonterreyNvLeon) March 10, 2023

La tiene adentro don Pacho. 🤫 pic.twitter.com/vXYk3uuc45 — David Guevara Cortes (@DaviidGCo) March 10, 2023