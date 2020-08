Los seguidores de Newell’s Old Boys organizaron una multitudinaria caravana en la ciudad de Rosario para apoyar la hipotética idea de que Lionel Messi, que habría renunciado al Barcelona de España, juegue en su institución.

“Ole, le, le.. Ola, la, la… Messi es de Newell’s, al City no se va”, decía uno de los coros más ingeniosos, pues ha trascendido que el delantero tendría adelantado su paso al Manchester City de Inglaterra, elenco dirigido por el entrenador catalán Josep Guardiola.

Y aunque la caravana fue hecha en decenas de carros que no paraban de pitar, finalmente la masa se congregó para gritar en una sola voz con la esperanza de que su pedido haya llegado a los oídos del popular ‘Lío’.

Acá, el pedido de la afición:

Acá, imágenes de la concentración:

Loucura "leprosa" por Messi!

Torcedores do Newell´s Old Boys tomaram as ruas da cidade de Rosário, em carreata, em prol do craque – que é natural de Rosário e é declaradamente torcedor do clube. Inclusive, iniciou sua trajetória no futebol no próprio NOB.

(📹 @AlejoPicasso) pic.twitter.com/RvPY5qoG10

— O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) August 27, 2020