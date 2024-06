Por: Gol Caracol

Millonarios es uno de los equipos llamados a ser protagonista en el fútbol colombiano. Sin embargo, eso no lo ha podido refrendar en la Liga 2024-I, puesto que arribó a la última fecha de los cuadrangulares ya eliminado y sin chances de pasar a la final. Por eso, los aficionados del ‘embajador’ expresaron su inconformidad en el duelo contra Junior, en Bogotá.

Si bien el equipo bogotano no tenía opciones, los hinchas no dejaron de acompañar. No obstante, esta vez lo hicieron para manifestarle a los jugadores que no están para nada contentos con el rendimiento de una escuadra que además de no figurar en el rentado local, tampoco la pasó bien en Copa Libertadores al no lograr ni siquiera el cupo a la Copa Sudamericana.

Minutos previos a las 5:00 p. m. (hora Colombia) de este domingo, los jugadores de Millonarios y Junior saltaron al gramado del estadio Nemesio Camacho El Campín y justo en ese momento salió a relucir una gran pancarta de los aficionados azules que estaban ubicados en el sector de oriental.

El mensaje era corto, pero contundente: “Jueguen como cobran”, se leyó en unas letras negras con fondo blanco. Sin duda alguna, ‘un palazo’ para los dirigidos por el director técnico y exfutbolista Alberto Gamero.

Y es que Millonarios llegó a este encuentro como último del grupo con cinco unidades. Perdieron con Junior en Barranquilla, vencieron a Pereira y cayeron con Bucaramanga en Bogotá e igualaron con ‘leopardos’ y ‘matecañas’ fuera de casa.

De hecho, el ‘embajador’ fue el único equipo del grupo A que llegó a la última fecha de esta fase final sin opciones. Por lo tanto, Millonarios piensa desde ya en lo que será el segundo semestre (Liga 2024-II) y con la mira puesta en obtener mejores resultados que vuelvan a llenar de alegría a sus fanáticos.

