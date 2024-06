La Copa Libertadores y los cuadrangulares del primer semestre del año son un capítulo olvidado en Millonarios, pues Alberto Gamero, entrenador del equipo, ya piensa en una plantilla competitiva que le permita luchar por un nuevo título con el azul.

Es así que los rumores de posibles fichajes cada vez se hacen más fuertes, teniendo en cuenta que las directivas ya habrían comunicado que ningún jugador es vital y que escucharán ofertas por cualquiera.

Julián Capera, periodista de ESPN, informó en su canal de YouTube que Millonarios ya trabaja en la contratación del experimentado mediocampista Adrián Arregui, quien es recordado por vestir la camiseta de Independiente Medellín.

El argentino, de 31 años de edad, milita en Alianza Lima y su regreso al fútbol colombiano estaría cerca, puesto que ya hay diálogos entre ambas partes, según detalló el comunicador.

De hecho, Capera mencionó que en algún momento de la negociación se habló de un trueque con Santiago Giordana, pero que dicha posibilidad se descartó debido a que Alianza Lima ya cumple con el límite de extranjeros.

Otro de los futbolistas que suena en el cuadro capitalino es el ecuatoriano Billy Arce, figura de Once Caldas, quien es pretendido por varios clubes del FPC, tal y como señaló Capera.

Sin embargo, la lucha por contratar a Arce no será fácil, ya que Junior, Nacional, América y Medellín también preguntaron por el atacante, cuyos derechos económicos están muy cerca de ser adquiridos por parte del elenco de Manizales.

“Billy Arce es un jugador pretendido por equipos grandes del país. He podido confirmar que Junior, Nacional, América, Medellín y Millonarios han preguntado por el delantero. Once Caldas tiene opción de compra por el 60 % de los derechos económicos y debe pagar 500.000 dólares, pero aún no se han puesto de acuerdo con el salario”, precisó.

En cuanto a Edwar López, exdelantero de América de Cali, se informó que el conjunto ‘Embajador’ descartó dicha posibilidad ya que Alberto Gamero sigue de cerca a un extremo que está disputando las finales del FPC y con el que sostiene una buena relación.

En cuanto a las salidas de Millonarios, Capera filtró que los tres hombres que fueron observados en Brasil, durante el duelo de Libertadores ante Flamengo (3-0), son Álvaro Montero, Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas.

El periodista indicó que las tres figuras del onceno capitalino son seguidos por varios clubes de ese país y que si bien no tuvieron su mejor noche en el certamen internacional, en cualquier momento puede llegar una oferta por alguno de ellos.

