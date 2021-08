A medida que avanzó la noche, luego de los graves disturbios, se comenzaron a conocer testimonios de lo que sucedió en la noche del martes en el juego de la Liga BetPlay.

Los relatos continúan y otro tuitero aseguró que también estaba presente en esa tribuna con el agravante de que estaba acompañado de su hija de apenas 5 años, y que vivió en carne propia el horror de cómo los agresores golpeaban sin distinción solo por tener la camiseta roja.

Yo estaba en la tribuna familiar con mi hija de 5 años, los de nacional no miraban caras, solo atacaban a toda camiseta roja, claramente defendí a mi hija y a una señora de edad que estaba cerca y no sabía qué hacer, puedo dar fe que si la guardia no se mete a la cancha es peor

— Andres MD (@andresmrc11) August 4, 2021