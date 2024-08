Este miércoles 21 de agosto continuó la disputa de una de las fases previas de la Uefa Champions Legue, el torneo de clubes más importante del fútbol europeo que para esta temporada sufrirá un cambio en el formato de competencia.

En principio, no solo se modificará la cantidad de equipos en la fase principal (pasarán de 32 a 36), sino que también se llevará a cabo un sistema en el que los aficionados podrán ver más partidos de primera línea.

La primera ronda ya no será una fase de grupos, sino que tendrá más partidos, pues habrá ocho fechas en lugar de seis. La competencia tendrá 225 partidos en total, que representan 100 partidos más de los que se jugaban normalmente.

Pero el formato no fue el único que sufrió un cambio, pues la canción oficial del torneo, conocida a nivel mundial, también suena distinta.

Acá, el famoso himno de la Champions:

La canción de la Champions que todo el mundo conoce está basada en una composición de Georg Friedrich Händel llamada ‘Zadok the priest’, una pieza barroca escrita originalmente para la coronación del rey Jorge II de Inglaterra. Tony Britten le hizo arreglos a la obra, creando así el himno que se conoce actualmente.

Sin embargo, este miércoles se conoció la nueva versión que se colocará desde la Uefa previo al inicio de los diferentes compromisos, la cual, pese a que parece mantiene la misma letra y estilo, sufrió sutiles modificaciones en cuanto a los tonos. Al parecer, se buscaba darle más importancia a las voces de la pieza musical.

Acá, el video de cómo suena la nueva canción para la temporada 2024/25:

