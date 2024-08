Andrea Guerrero, quien recién asumió hace poco ese importante rol, expresó su indignación con el Gobierno de Gustavo Petro por lo que ocurriría el próximo año con los recursos que reciben los deportistas para cumplir con su preparación.

En una entrevista con Eva Rey, Guerrero calificó de “triste” la decisión del Gobierno por la falta de atención hacia el sector deportivo, que se hizo más profunda con el anuncio de un aparente recorte para el Ministerio del Deporte para 2025.

La periodista no dudó en expresar su preocupación marcando que en Colombia se les “exige más a los deportistas que a los políticos”, y lamentó que solo se valore a los atletas cuando logran éxitos internacionales.

“Tengo desde hace varios años una frase que me parece preocupante y es que en este país definitivamente se les exige más a los deportistas que a los políticos, y no es justo. Es lamentable que solo nos fijemos en los atletas cuando llegan con la medalla o el trofeo. Entregamos los Juegos Panamericanos, es muy triste”, afirmó Andrea Guerrero.

Además, criticó al presidente Petro por no creer en el Ministerio del Deporte y por no incluir el deporte en sus planes de Gobierno a largo plazo: “No existe un plan serio que estructure o involucre al deporte dentro de sus programas a largo plazo. Siempre que hablo con los candidatos, me encuentro con que en sus propuestas no se tiene en cuenta el tema, y menos este presidente”.

Finalmente, la presidenta del canal deportivo confesó en la misma entrevista que no votó por el ahora jefe de Estado en las elecciones de 2022 y que espera un mayor apoyo para los atletas que dejan en alto la bandera nacional en el mundo.

Días atrás, la doble medallista olímpica Caterine Ibargüen se sumó a las críticas y afirmó en RCN que el recorte presupuestal es una mala decisión del Estado, por lo que pidió trabajar desde ahora para asegurar más medallas en el futuro con un apoyo adecuado para los deportistas.

