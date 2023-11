Con una foto y un emotivo mensaje en redes sociales, el hijo de Iván René Valenciano se refirió al problema con el alcohol que tiene su papá, luego de recaer y protagonizar un incidente en EE. UU.

Aldaír Valenciano, delantero del Trujillanos F.C. (Venezuela), le dedicó un fragmento bíblico a su padre y escribió que siempre estará con él sin importar las veces que ‘se caiga’.

“Si te caes 100 veces, yo estaré contigo 101. Tú eres mi mejor amigo, nunca estarás solo. Te amo, papá”, escribió.

Y agregó: “Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y cuando pases por los ríos, no te ahogarás. Cuando camines por el fuego, no te quemarás; las llamas no arderán en ti (Isaías 43:2)”.

De hecho, el ‘Bombardero’ reaccionó a las palabras de su hijo e indicó en Blu Radio que es gratificante saber que su familia y personas cercanas lo apoyan, en medio de tantas críticas que ha recibido.

“Cuando uno se cae, tiene que volverse a levantar, toca seguir adelante. Me alegra tener el apoyo de mi hijo y de la gente. Eso cuenta más que un puñado de pocas personas que se alegraron de que me estaba yendo mal“, precisó.

Por qué fue arrestado Iván René Valenciano en Estados Unidos

Iván René Valenciano fue detenido en EE. UU. este 31 de octubre por protagonizar una accidente de tránsito en su camioneta BMW y estar bajo los efectos del alcohol.

El exfutbolista chocó a otro automóvil y fue arrestado de inmediato por las autoridades, pero fue liberado a las pocas horas sin fianza. Le suspendieron la licencia y deberá pasar un periodo de prueba para volver a solicitar el permiso de conducción.

