El arresto de Iván René Valenciano en Estados Unidos tiene detalles que han salido a la luz horas después de que se hizo público y se conoció un video del estado de su automóvil después del accidente de tránsito que causó el hecho.

Video de carro de Iván René Valenciano, arrestado en Estados Unidos

Las imágenes, replicadas por un usuario desde su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter), se sumaron a las declaraciones de Ety Parada, esposa del exfutbolista barranquillero.

Asi quedo el Carro de Ivan Rene Valenciano pic.twitter.com/cAG9lEs36T — Manolo Martinez C (@Manolo0116) November 1, 2023

La pareja sentimental del excomentarista de Win Sports y Espn, a quien le abrieron un expediente en territorio estadounidense, ofreció declaraciones en dos medios de comunicación de Colombia.

Sin embargo, a propósito de la liberación de Valenciano, la información de ella al responder sobre el caso tuvo algunas contradicciones en medio de la explicación que dio sobre lo sucedido.

Contradicciones de esposa de Iván René Valenciano sobre arresto en EE. UU.

Ely Parada, en primera instancia, habló con el diario El Heraldo de Barranquilla acerca de cómo fue el percance que causó la detención del exfutbolista de la Selección Colombia en La Florida.

“Lamentablemente, el día anterior habíamos asistido a una reunión familiar donde él había ingerido alcohol. En ese momento, en la sangre todavía tenía rezagos de alcohol. Entonces, cuando le hicieron la prueba, le salió. Usted sabe cómo son las leyes de este país, que todo es muy estricto. Entonces, los policías vieron necesario traerlo a un sitio de detención. Pero lo más importante es que está bien, no pasó nada, no pasó a mayores. Solo fue un choque normal de automóviles. Y sí, usted sabe que esto le puede pasar a cualquier persona. Y la gente que está hablando que él estaba con drogas, no, no, para nada. Iván René es una persona que no consume drogas. Aparte de eso, de que le encontraron rezagos del alcohol del día anterior, pues él también está medicado. Entonces, algunos medicamentos también hicieron mucha fuerza para que el examen saliera positivo”, aseguró en El Heraldo.

Aún así, la esposa de Valenciano conversó después con revista Semana y en esa entrevista dio una versión diferente acerca del estado del barranquillero de 51 años frente a la que ofreció antes.

“Él estaba manejando y tuvo un accidente, un carro se le atravesó y chocó con él. Él estaba bajo los efectos del alcohol, se tomó como una o dos cervezas. La Policía le hizo prueba y decidieron detenerlo, pero él solo iba bajo los efectos del alcohol, no de drogas”, indicó Parada en Semana.

De igual manera, la pareja del ‘Bombardero’, a pesar de que al ser consultada por El Heraldo sobre si estaba con el exjugador afirmó que sí, en la otra entrevista dio una respuesta diferente.

“Él iba a entrar a una farmacia, iba a comprar unos medicamentos, yo estaba trabajando y salió a comprar esas cosas”, aseguró. “El culpable fue el otro carro”, añadió.

Ely Parada aclaró que ese es el primer incidente de ese estilo y que, de esta manera, si bien el proceso avanza sin que tenga mayor perjuicio a futuro, al tiempo que indicó que él sigue con su negocio en territorio estadounidense.

