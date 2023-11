Iván René Valenciano ha sido noticia estos días y no precisamente por temas que tienen que ver con el fútbol. El exjugador ocasionó un accidente de tránsito en Estados Unidos, pero lo grave del caso es que fue sorprendido manejando bajo los efectos del alcohol, lo que ocasionó que lo arrestaran y lo llevaran a una prisión.

(Vea también: Esposa de Valenciano, en enredo al defenderlo por arresto en EE. UU.: habría contradicción)

En medio de la ola de críticas por esta situación, Valenciano reapareció en Blu Radio y dio su versión de los hechos. Además, aprovechó la entrevista para entregar un testimonio de lo que ha sido su vida desde que es fútbolista, en la que se ha movido entre los excesos del alcohol, medicamentos y comida, según lo aceptó él mismo.

Qué pasó en el accidente de Valenciano en EE. UU.

En primer lugar, Valenciano dio detalles de lo que sucedió en el accidente: “El domingo estaba con mi señora, salimos a comer, me acosté tarde, estábamos tomándonos unos tragos y al día siguiente salí en mi carro A hacer una vuelta y me ocurrió un accidente como a cualquier persona. Me llevaron preso, fui a la corte y ya salí libre. Si no hubiera ido con tragos, no me llevaban a la cárcel, el nivel de alcoholismo no se pudo determinar porque no estoy obligado a hacer la prueba. El tribunal decidió que saliera sin fianza y tengo que presentarme por un tiempo a un trabajo social”.

Así quedó el carro que manejaba Iván René Valenciano, luego del accidente que tuvo en Estados Unidos. El exfutbolista ya está en libertad, tras ser arrestado por dar positivo en la prueba de alcoholemia. 👉https://t.co/AySjDR3Yeb pic.twitter.com/JPNDProoNO — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) November 1, 2023

Luego, Valenciano aceptó en la emisora que duró 10 años sin tomar trago, pero volvió a recaer y admitió que tiene una enfermedad lamentando también lo que pudo haber hecho en su carrera.

“Siempre doy la cara. Volví a tomar porque quería divertirme, pasar bien, son decisiones que uno sabe por qué lo hace. Es algo que no debe que cambiar mi vida, la gente está equivocada y piensa que uno cuando deja de tomar ya no es alcohólico, es la mentira más grande. Mi carrera depronto era más larga, pero qué hubiera sido de mí sin excesos. Yo no hubiera sido un tremendo jugador, porque las condiciones no me iban a dar para ser ese futbolista con talento”, contó.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.