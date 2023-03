Pese a que se cortó la sequía de seis partidos sin ganar en la Liga BetPlay 1 2023, con el triunfo este martes (1-0) frente a La Equidad, las miradas siguen puestas en el técnico del Deportes Tolima, Hernán Torres Oliveros. Y todo por la ausencia de uno de los jugadores que es considerado vital en el equipo y que, además, goza de especial cariño por parte de la afición: el extremo Jeison Stiven Lucumí.

Desde el 18 de febrero, cuando jugó los 90 minutos en el empate (0-0) frente al Atlético Huila, por la quinta fecha del ‘todos contra todos’, Lucumí no volvió a aparecer con la ‘tribu’. Ni siquiera en el crucial encuentro frente a Junior de Barranquilla, del pasado jueves, por la primera fase de la Copa Sudamericana, en el que se creía estuviera; debido a la importancia del choque para los ‘musicales’.

Sobre su no aparición en el primer equipo, se ‘tejieron’ toda clase de rumores, que parecerían no tener fundamento, pues hasta el momento no hay una fuente creíble que los confirme. Eso sí: ante el interrogante de por qué no había vuelto a aparecer el talentoso futbolista, las razones del estratega fueron relacionadas con temas físicos que sufrió Lucumí y no por supuestas broncas entre ambos.

“Lucumí ya está trabajando con el grupo, pero él tiene una sensación cuando patea: le duele. Entonces no puedo exponerlo a que juegue y se me reviente. Él dice que ya está recuperado, está entrenando con nosotros como (Andrés) Rentería, que empezó a trabajar con el plantel, o como Kevin (Pérez)”, expresó el entrenador, quien palabras más menos no lo ha utilizado por miedo.

“Son jugadores que hay que adaptarlos a la competencia, para que cuando estén bien físicamente puedan estar en la nómina de los 18. Hay que adaptarlos, ya están trabajando con el grupo, pero a Lucumí le pasa eso. Todavía no se siente él pleno para poder patear fuerte, dice que tiene la sensación, entonces mientras eso vaya no podemos incluirlo”, recalcó Torres.

Se cree que para este lunes 20 de marzo, en la visita al Atlético Bucaramanga (6:10 p. m.), por la novena fecha liguera, ‘Lucu’ pueda estar con el resto de sus compañeros y empezar a tomar de nuevo el ritmo que se le caracteriza. Más aún cuando en la primera semana de abril iniciará la fase de grupos de la Sudamericana y se necesitan de sus capacidades para afrontar este nuevo desafío continental.

En lo que va del 2023, Jeison Stiven ha actuado en solo cuatro de los ocho compromisos que ha disputado el colectivo, y aún no se ha reportado en las redes contrarias. Sin embargo, su buen 2022, cuando marcó la diferencia en el equipo y anotó goles importantes a nivel local e internacional, son su mejor carta de presentación ante la hinchada: la cual lo considera uno de los referentes del club.