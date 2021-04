El comentarista mostró su afinidad por Slayer, histórica banda estadounidense que brilló en la escena del metal durante 3 décadas.

Así lo manifestó en su cuenta de Twitter, donde dijo que de toda la música que pone Martín de Francisco en el programa que ambos presentan en La W, esta agrupación fue la que más le agradó.

“De todas las bandas de las que ha traído Martín de Francisco, la que más me ha gustado es Slayer”, escribió inicialmente

Sin embargo, Hernán Peláez, acostumbrado a poner boleros en el mismo espacio radial, aclaró que una cosa es que le parezca una buena banda y otra, que se vaya a volver aficionado.

“Ahora, no es que esté buscando la colección, pero sí fue la que más me gustó”, apuntó.

Esta publicación generó un sinnúmero de reacciones en la misma red social, donde la mayor parte de los seguidores de Peláez se sorprendieron y lo felicitaron por ampliar sus gustos en materia musical.

Acá, la publicación del periodista y algunas de las respuestas que recibió:

— Hernán Peláez Restrepo (@eldoctorpelaez) April 6, 2021