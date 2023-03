De la mano del técnico Diego Cocca, México está empezando un nuevo camino para ser protagonista nuevamente y ser importante en los Mundiales de fútbol.

En las primeras presentaciones le ganó por 2-0 a Surinam y empató 2-2 con Jamaica en la Concacaf Nations League. Sin embargo, en el último compromiso que se disputó en el Estadio Azteca, la hinchada se mostró inconforme y silbaron a su seleccionado, principalmente al delantero Henry Martín y al guardameta Guillermo Ochoa.

Cuando el balón lo tiene Memo Ochoa la gente grita ‘Acevedo, Acevedo’😳 📽 @TonoQuiroga #UnaNuevaEra pic.twitter.com/A70BfOwLZ4 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 27, 2023

Sobre esa situación en específico, en el que su propia hinchada no lo estaba apoyando, el jugador dijo: “Yo no opino nada de eso, prefiero no meterme en esos temas y disfrutar de que clasificamos a la semifinal de este torneo“.

Sobre el proceso que está comenzando, el máximo artillero de la Liga MX comentó: “El grupo está bien, es un nuevo proceso, más oportunidades para todos y lo tenemos que tomar así, son oportunidades que se van a presentar para ir rotando, cómo se mostró en estos partidos”, dijo.

El proceso comenzó complicado ya que esta es la segunda vez desde 1965 que el conjunto jamaiquino le metió dos goles al mexicano en un compromiso oficial. Sobre este resultado y la posibilidad que tuvieron de quedarse fuera, agregó que “no era el resultado que esperábamos, pero esto está empezando y creo que se muestran buenas cosa. Sabíamos cómo iba a jugar el rival y la tuvimos ahí para darle la vuelta“, aseguró en zona mixta.

🗣️”No era el resultado que esperábamos, pero bueno esto apenas va empezando”, Henry Martín. 🎥 l @chato_jc #LaVozDelFutbol pic.twitter.com/sLPPnBqkYI — W Deportes (@deportesWRADIO) March 27, 2023

“Estamos comprometidos. Siempre buscamos lo mejor para México. Creo que hacemos lo mejor que podemos, pero a veces sales y cometes errores. Es normal estar así, pero lo importante es siempre buscar el lado positivo y seguir insistiendo”, concluyó el jugador que espera llegar en óptimas condiciones al próximo mundial en el que serán protagonistas junto con Estados Unidos y Canadá.

Temporada de Henry Martín

Henry Martín es el máximo goleador del América y de la Liga de México con 11 anotaciones en 12 partidos jugados. Su equipo marcha tercero de la tabla de posiciones con 23 puntos, ocho menos que el líder que es Monterrey, pero con la clasificación prácticamente asegurada a la liguilla final.

Con México ha disputado 36 compromisos y ha anotado 10 goles. Incluso, en el Mundial de Catar participó en 2 partidos y anotó un gol en una cuestionada presentación del equipo que quedó eliminado en la primera ronda.