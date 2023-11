El exfutbolista del América de Cali y de la Selección Colombia, Harold Lozano, reveló varios detalles inéditos de la relación que tenían los ‘narcos’ caleños Rodríguez Orejuela con el equipo de esta ciudad.

El mediocampista reveló detalles de sus reuniones con los hermanos narcotraficantes durante su carrera como una de las promesas más importantes que tenía el fútbol nacional, hasta que tuvo que abandonarla a los 32 años.

Lozano reveló que los Rodríguez Orejuela eran considerados como “los jefes” y que llegó a reunirse con ellos, pues les ofrecían incentivos de dinero en efectivo por desempeñarse bien y ganar torneos internacionales como la Copa Libertadores. Los delincuentes incluso fueron Diego Maradona, quien decidió rechazarlos no precisamente por ser ‘narcos’.

En el programa también reveló que todos los premios eran en efectivo y que con un premio de 11 millones de pesos en esa época pudo comprarse un carro. “Me compré mi primer carro en el 93, que fueron 12 millones”, agregó.

El futbolista hizo parte de la escena de este deporte en los años 80, cuando estaba permeada por el narcotráfico y la presión de este tipo de figuras que con dinámicas ilegales trataban de limpiar su imagen por medio del entretenimiento y pasión que generaba (y sigue generando) este deporte en los colombianos.

Además de eso, Lozano también reveló que en sus planes estaba jugar fútbol hasta no poder más, pero que sus anhelos se vieron frustrados por las lesiones que tuvo, que lo obligaron a abandonar la carrera muy temprano.

“Yo no dejé el fútbol. El fútbol me dejó a mí. Siempre lo he dicho. Por las lesiones que tuve. Yo me cuidada. Yo amaba este deporte. Cuando tuve la lesión no podía más, pude seguir jugando pero el médico me dijo que si seguía jugando más adelanta me iba a colocar una prótesis. Yo dije que no y pues dejé el fútbol”, concluyó.