No ha llegado a los 20 años de edad, pero en la cancha expresa la madurez necesaria para consolidarse como una pieza importante en el proceso del técnico verdolaga William Amaral. Se trata de Jhon Solís, quien en cada partido muestra crecimiento, incluso muchos lo comparan con el exjugador Hárold Lozano.

“Jugar en un club tan grande como Nacional, a mis 18 años, además de ser un reto es una responsabilidad que quise y estoy asumiendo. Por eso siento que cada partido que pasa me voy acoplando más a lo que pide la historia de este equipo y soy consciente de lo que tengo que hacer para seguir trascendiendo”, manifestó el joven volante tras haber sido una de las figuras en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay ante el América, que ganó el verde 2-1.

(Vea también: Hinchas de Nacional dicen que hay bodegas a favor de dirigencia; estas serían las pruebas)

➕ “No me siento protagonista, los protagonistas somos todos, jugar en un club tan grande como Nacional a mis 18 años es una responsabilidad que quise asumir”, Jhon Solís, jugador de Nacional. pic.twitter.com/LOjOwnxqcx — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 18, 2023

“El sueño que tengo, por el sentido de pertenencia con el club, es ganar títulos; pero siempre hay que soñar y sigo siendo un niño soñador, entonces sí quisiera jugar en otra liga, pero todo a su debido tiempo, siempre y cuando sea bueno para la institución y para mí”, agregó Solís, quien tiene características en su forma de juego que recuerdan al vallecaucano Lozano, como su elegancia para manejar el balón, su despliegue físico en la recuperación y la gran capacidad también para acompañar en ataque a sus compañeros.

“En el fútbol de hoy hay que atacar bien, defender bien, interpretar el juego y otros detalles. Ya no se trata simplemente de cumplir una función”, añadió Solís.

Por su parte Hárold, mundialista con Colombia en Estados Unidos 94 y Francia 98, dice que al muchacho no lo deben comparar con él, porque está haciendo su propio camino y cuando empiezan las comparaciones no son buenas: “Somos muy dados a comparar lo de hoy con lo de antes, para mí es un gran jugador; ya que la gente vea que tiene cosas que yo hacía es la opinión respetable de cada persona, pero me alegra que para el fútbol colombiano salgan este tipo de jugadores”.

Jhon mantiene los pies sobre la tierra y siempre que habla lo hace con humildad y madurez. “Recuerdo que en el pueblo (Guacarí) con mi papá veía de niño a Edwin Cardona, Cristian Zapata, Víctor Ibarbo y soñé algún día jugar con ellos o enfrentarlos; me mentalicé y soy consciente de todo lo que quiero para seguir viviendo, momentos como estos, pero con sencillez, calma y humildad”.

Jhon destaca a su padre, quien tiene su mismo nombre, porque le inculcó el amor por el fútbol y fue el primero que lo metió a jugar en un equipo: el Racing de Guacarí. También reconoce que sus mayores motivaciones son el amor que les profesa a su madre Sandra Milena y a sus dos hermanas, Angie y Paola.

Lee También

#CopaBetPlayDimayor

Reacciones al triunfo y clasificación del verde a los cuartos de final… "Cada partido que pasa me voy acoplando más a lo que pide la historia de este club": Jhon Solís… pic.twitter.com/8ZXcUe3GK0 — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) August 18, 2023

Además, le agradece al técnico Alejandro Restrepo, actual estratega del Pereira, porque fue el encargado de ponerlo a debutar. “Me enseñó muchas cosas que no sabía y eso me ayudó mucho para crecer como jugador”.

Solís hace parte del recambio del fútbol colombiano y cada día se gana un lugar más importante en Nacional.

Jugó de número 10 en la Selección Colombia Sub-15

Jhon Elmer Solís ya estuvo en un proceso de Selección Colombia. Fue en la Sub-15, en la que jugó como volante 10, pero Autuori y Amaral le vieron condiciones para arrancar de atrás y lo pusieron a actuar desde la primera línea de volantes y ha impresionado por su calidad. Él, por su parte, dice sentirse muy cómodo en esa posición: “Me encanta, porque desde el orden que le debo dar al equipo también tengo libertad de apoyar al ataque”. Por su parte, el técnico del Pereira, Alejandro Restrepo, ha dicho que Solís es un jugador que comprende muy bien el juego, que posee un físico privilegiado y que con su calidad se acomoda muy bien a todos los esquemas que le propongan.