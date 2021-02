green

José Becker, de 57 años, se sumergió a una presea de Rincão do Inferno, en el estado de Rio Grande do Sul, este miércoles, pero luego de varias horas no regresó, informó Lance, de Brasil.

El papá de los arqueros Becker, uno de ellos (Alisson Becker) el principal portero de la selección de Brasil, solía nadar en esa presa. Este miércoles, indicó el medio, el hombre dijo que iba a bucear.

Tras la desaparición del padre del guardameta del Liverpool, las autoridades de rescate empezaron a hacer búsquedas en el lugar. Después de horas de trabajo, casi a las 11:00 de la noche (hora local) finalmente hallaron el cuerpo sin vida de José Becker.

El hallazgo se dio por parte de el cuerpo de bomberos de Caçapava do Sul y por agentes de la policía civil de Lavras do Sul, que confirmaron la noticia a medios como Espn Brasil.

El portal deportivo señala que José Becker fue fundamental para que sus hijos se decidieran a ser porteros, pues él también estuvo bajo los palos del arco, pero de manera amateur.

A continuación, una imagen de Alisson Becker y su fallecido papá: