Un par de horas antes de que amaneciera en el país, fue hackeada la cuenta de Instagram del Comité Olímpico Colombiano. Los ciberdelincuentes tomaron el control del perfil en esa red social de la entidad y desde allí publicaron un video, cambiaron la foto de la cuenta y también compartieron una historia invitando a seguir a alguien.

De igual manera, en la biografía del perfil escribieron un mensaje en turco que traduciría: “Me gusta el deportista inteligente, ágil y también moral”.

El hackeo al Comité Olímpico Colombiano se dio tan solo horas después de la polémica derrota de Yuberjen Martínez en los cuartos de final del boxeo en los Juegos Olímpicos, que para la mayoría de analistas, periodistas y aficionados fue un robo por parte de los jueces, quienes le dieron la victoria al deportista japonés. El nipón terminó la pelea seriamente golpeado y tuvo que ser evacuado en silla de ruedas.

No hay muchos elementos para creer que el hackeo al Instagram de la entidad rectora del olimpismo nacional está relacionado con la eliminación de Yuberjen, pero algunos usuarios aprovecharon la oportunidad para escribir comentarios particulares al respecto.

“Qué mal genio. Hasta la página nos roban”, “Roban a Yuberjen y también al COC” y “Hoy fue la noche de los robos”, fueron algunos de los comentarios que se generaron en la publicación que los ciberdelincuentes hicieron luego de tomar el control del Instagram del Comité.

Sobre las 7:00 a.m. de este martes, el COC aún no podía recuperar su cuenta en esa red social y tampoco se había pronunciado al respecto. Sin embargo, la situación no pasó desapercibida para muchos de los colombianos que están pendientes de Tokio 2020 y así fue como lo advirtieron en Twitter:

Nos asaltaron en el cuadrilátero con el resultado en contra de @YuberjenMa en #Tokyo202💪 Y para completar hoy a las 4:00 am al parecer fue hackeada la cuenta en Instagram del Comité Olímpico Colombiano @OlimpicoCol Ojalá la recuperen pronto… ver imágenes: pic.twitter.com/FhUNB7NcF3 — Juan Carlos Salazar (@salazarjuank) August 3, 2021