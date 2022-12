La Universidad de Qatar convertirá en un ‘mini museo’ la habitación donde durmió Lionel Messi durante los días en que se llevó a cabo la última edición de la Copa del Mundo.

Así lo informó la agencia de noticias catarí estatal QNA, indicando que el espacio que Messi ocupó dentro de la residencia universitaria, no recibirá más huéspedes y será conservada como él la dejó para que sea visitada por estudiantes o turistas.

Qatar University announced that it would transfer the room in which Argentinian player Lionel #Messi stayed during the FIFA World Cup Qatar 2022 into a small museum. #QNA pic.twitter.com/2TRavJI2qL

— Qatar News Agency (@QNAEnglish) December 27, 2022