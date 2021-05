green

El ciclista, que luego de la caída en el descenso insistió en montarse a la bicicleta y terminar la etapa. También sufrió contusiones en el sacroilíaco, en la octava costilla, en la rótula y experimenta una bursitis olecraniana (una lesión en la parte blanda del codo).

Ese es el parte médico oficial proporcionado por su equipo a través de un comunicado en el que, sin embargo, descarta cualquier fractura a la vez que informa de que el equipo médico decidió el abandono de su corredor tras completar un examen minucioso.

Evenepoel sufrió una fuerte caída este jueves tras chocar contra un guardarraíl y, pese a que los directores de su equipo intentaron retirarle los dorsales para que abandonara la carrera, el corredor belga decidió continuar después de recibir las primeras curas.

Así anunció el retiro de Remco Evenepoel la comentarista de Caracol TV, la mexicana Georgina Ruiz Sandoval ‘Goga’:

Tras terminar la etapa 17 donde sufrió una caída, Remco Evenepoel NO tomará la salida este jueves. El corredor belga sufrió golpes fuertes en la mano izquierda, articulación sacroilíaca, octava costilla e inflamación del codo. #Giro pic.twitter.com/zfjtn1xmyj — Goga Ruiz-Sandoval (@BiciGoga) May 26, 2021

Horas después, Evenepoel, de 21 años, debutante en un grande y decimonoveno en la general a casi media hora del líder (Egan Bernal) tras un Giro de Italia accidentado, recibió la noticia de que tenía que retirarse, lo que fue un golpe para el ego del joven ciclista, que llegó al Giro de Italia 2021 como uno de los favoritos a ganar la competencia, que lidera el colombiano Egan Bernal.

“Al final fue un choque que no debería haber sucedido, no sé qué sucedió delante de mí, pero llegué a la esquina y vi a algunos tipos en el suelo y no tuve ninguna posibilidad de evitar un choque. Por ahora no hay nada roto, pero tengo muchas contusiones. No tiene mucho sentido seguir con este dolor. Así que vuelvo a Bélgica y me hago unas tomografías computarizadas”, dijo.