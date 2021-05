El cambio en el recorrido de la etapa reina del Giro Italia se dio por las inclemencias meteorológicas —informó el equipo Movistar en sus redes sociales— que retrasaron la salida.

El nuevo recorrido ya no pasará por los puertos de Fedaia y Pordoi pero sí contará con los pasos puntuables por Crosetta y Giau, que pasa a ser la ‘Cima Coppi’ de esta edición.

Este es trino del Movistar:

Mauro Vegni, director del Giro de Italia —que lidera el colombiano Egan Bernal— aseguró que con la decisión de recortar la decimosexta etapa se “protege” a los ciclistas y subrayó que “lo más importante es que todos los corredores puedan llegar al final de la carrera a Milán de forma segura”.

“Con estas condiciones meteorológicas decidimos que era más importante hacer una etapa intensa más corta que enfrentar una situación compleja, por eso cortamos los dos largos descensos. Ahora los ciclistas solo arriesgarán durante los últimos 10 kilómetros, en el descenso del Passo Giau a Cortina”, agregó el director.

Este es el nuevo perfíl del recorrido:

The new profile of today’s stage. The new 2021 Cima Coppi is the Passo Giau.

La nuova altimetria della tappa di oggi. La nuova cima coppi del Giro 2021 è il Passo Giau.#Giro pic.twitter.com/nYRbN1ZKbB

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 24, 2021