El pelotón mundial de ciclismo tendrá su primer gran reto a partir del próximo fin de semana con el inicio del Giro de Italia, la primera gran vuelta del año.

La competencia comenzará este sábado 6 de mayo e irá hasta el 29 del mismo mes, siendo la primera carrera de tres semanas de 2023.

Este lunes los equipos comenzaron a confirmar a sus deportistas que sueñan con vestir la ‘maglia rosa’ y así adjudicarse el título italiano que, sin duda, es de los más importantes de la temporada.

Uno de los equipos que hizo su presentación fue el Movistar, conjunto español que ha ganado esta competencia en varias oportunidades, y destacó la presencia de dos pedalistas colombianos.

— Movistar Team (@Movistar_Team) May 1, 2023

El primero es Fernando Gaviria, reciente ganador de la última etapa del Tour de Romandía y el colombiano que más veces ha levantado los brazos en esta carrera en la historia. De las 31 victorias que tiene Colombia, el antioqueño ha ganado cinco: cuatro en 2017 y una en 2019.

Además, Einer Rubio irá como el líder de la escuadra y estará acompañado por Max Kanter, Albert Torres, Jose Joaquín Torres, Oscar Rodríguez, William Barta y Carlos Verona.

Por su parte, el Bahrain Victorious también anunció a los ciclistas que los representarán en esta importante competencia.

📣 Here’s our squad for the @giroditalia

🇨🇴 @SantiagoBS26

🇮🇹 @CarusoDamiano

🇦🇺 @jackhaig93

🇨🇭 @maedergino

🇮🇹 @MilanJonathan_

🇮🇹 @AndreaPasqualon

🇩🇪 @JashaStterlin

🇮🇹 Edoardo #Zambanini#RideAsOne #Giro

🔗 https://t.co/XSl4g3Qg1c pic.twitter.com/QFHLA2xF7K

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) May 1, 2023