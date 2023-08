No volverán a detener más balones, esos guantes que son ya historia del calcio y que levantaron una Copa del Mundo: con la retirada de Gianluigi Buffon, de 45 años, Italia dice adiós a una leyenda del fútbol. Después de obtener, amigos, récords y títulos, uno de los arqueros más importantes en los últimos años del futbol mundial colgó los guantes.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023