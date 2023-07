La Juventus de Turín fue excluida para la temporada 2023/2024 de la Conference League por no haber respetado las reglas del fair-play financiero, anunció este viernes la Uefa en un comunicado.

Además de la prohibición de participar en la tercera competición europea la próxima temporada, el club piamontés fue asimismo multado con 20 millones de euros (22 millones de dólares), 10 de ellos condicionales.

La Uefa precisa que esos 10 millones de multa suplementarios sólo se requerirán en caso de incumplimiento de las exigencias contables establecidas por la institución en los ejercicios económicos de 2023, 2024 y 2025.

La ‘Vecchia Signora’ afirmó que acepta esa decisión y que renuncia a recurrirla, aunque “excluyendo expresamente (…) que eso pueda constituir un reconocimiento de cualquier responsabilidad en su propia contra”, en un comunicado en la página de internet del club.

L'esclusione dalla Conference è di fatto una cortesia che l'UEFA fa alla #Juventus. La multa di 20 milioni è il modo peggiore per festeggiare il centennale degli #Agnelli senza un #Agnelli. Colpevoli in tutte le sedi tranne che per loro stessi. pic.twitter.com/u6Ams1IDpb

— Angelo Forgione ✒️ (@angelo_forgione) July 28, 2023