El duelo entre Peter Sagan y Fernando Gaviria se mantuvo en la penúltima jornada de la competencia, que tenía 123 kilómetros de recorrido.

En la pelea se metió el francés Arnaud Démare que terminó quedándose con la etapa tras vencer a Gaviria y Sagan, en el sprint, quienes completaron el podio en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

That @tds Stage 8 final sprint! Check out the data for @FndoGaviria & @petosagan on last 200m:

Gaviria (@quickstepteam) – 2nd

Time: 11”

Top Speed: 68.9km/h

Power: 1090W

Max power: 1330W

Sagan (@BORAhansgrohe) – 4th

Time: 11”

Top Speed: 69.9km/h

Power: 1000W

Max power: 1330W pic.twitter.com/4LGYUsubRx

— Velon CC (@VelonCC) 16 de junio de 2018