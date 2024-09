El futbolista internacional saudita Fahad Al-Muwallad está hospitalizado en cuidados intensivos en Dubái tras haber caído del balcón de su residencia en el emirato del Golfo, informaron este domingo las autoridades de ambos países.

Al-Muwallad, delantero de 30 años, participó en el Mundial de Rusia 2018 tras haber jugado como cedido brevemente en el Levante. Desde 2022 militaba en el Al-Shabab de Riad.

