El momento deportivo que vive Millonarios actualmente no es el más sencillo de todos, pues el equipo no ha mostrado regularidad en este primer semestre y por eso es que ha perdido partidos muy importantes, lo cual no tiene felices a los hinchas.

De hecho, en la última jornada perdió con Independiente Santa Fe en condición de visitante por 3-2, un resultado que demostraría que el resultado fue apretado, pero lo cierto es que el conjunto ‘Cardenal’ fue superior en casi todos los momentos del partido.

Sin embargo, apenas cuatro días después, el equipo de David González tiene la oportunidad de revancha, ya que de nuevo se mide con el mismo rival, pero ahora con el estadio a su favor, por lo que los hinchas esperan que se mejore el nivel de juego para darle vuelta a la situación y retomar la senda de la victoria contra su rival de campo.

Qué va a pasar con David González

Ahora, cabe destacar que en este primer juego Millonarios no contó con su entrenador en el banco de suplentes porque había recibido una sanción de Dimayor justamente por hablar mal del arbitraje en el compromiso contra Junior, lo que le dio algunas jornadas de ausencia y una multa económica.

Sin embargo, Millonarios solicitó una suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción y Dimayor se la aprobó, por lo que el técnico podrá volver a su sitio en el compromiso de esta noche frente a Independiente Santa Fe.

Este fue el comunicado de la máxima entidad del fútbol en Colombia:

Ⓜ️ David González podrá dirigir este miércoles a Millonarios en el clásico frente a Santa Fe. El Comité Disciplinario de la Dimayor le concedió la suspensión parcial de su sanción. El técnico estará condicionado por los próximos seis meses. pic.twitter.com/fuSKkPqKat — Cristian Pinzón (@Crispinllos) March 25, 2025

Es más, se cree que con este regreso al banquillo de suplentes también se le sumen algunas novedades al once titular, como por ejemplo dos delanteros con Neyser Villarreal y Leonardo Castro y la titularidad de Álvaro Montero, quien estuvo con la Selección Colombia pero estaría listo disponible para este partido en El Campín.

A qué hora es el clásico entre Millonarios y Santa Fe

Cabe recordar que este compromiso, que fue adelantado en el calendario de Dimayor, se jugará en el Nemesio Camacho El Campín a partir de las 8:30 de la noche.

Dónde ver Millonarios vs. Santa Fe

Este partido, al igual que todos los del fútbol profesional colombiano, se transmitirá por el canal Win Sports y sus plataformas digitales.

Cómo van Millonarios y Santa Fe en la tabla de posiciones

Cabe recordar que con la victoria del equipo ‘Cardenal’ sobre el ‘Embajador’ el fin de semana, Santa Fe escaló varias posiciones y por eso ahora está ubicado en la tercera posición con 19 unidades, mientras que Millonarios se mantiene octavo con 16 puntos.

Historial entre Millonarios y Santa Fe

Con este resultado, Santa Fe rompió una racha que traía frente a su rival de campo, pues cabe recordar que en los últimos 10 partidos, el equipo ‘Embajador’ había ganado en seis oportunidades, el ‘Cardenal’ en dos y habían empatado dos veces.

