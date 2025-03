Una de las situaciones que más les está costando a los hinchas de Millonarios en este primer semestre de 2025 es entender la idea de juego del técnico David González, ya que hasta ahora no se ha visto un gran cambio con respecto a lo que se venía trabajando con Gamero y la forma de jugar no tiene muy contentos a muchos.

Y es que pese a que Millonarios está bien ubicado en la tabla de posiciones, aún no se ha presentado un partido en el que el local sea muy superior a su rival y sí ha dejado en evidencia muchos problemas tácticos, por lo que se espera un cambio pronto para subir el nivel.

Además, la eliminación prematura en la Copa Sudamericana tiene muy molesta a la afición y así lo hizo entender en el juego contra Águilas Doradas.

Ahora, con todo ese panorama que se está presentando, ahora al entrenador se le presentó un problema mayor porque luego de la derrota contra el Junior en Barranquilla, salió a dar unas fuertes declaraciones que desde Dimayor no le perdonaron. Sus palabras fueron:

“Resulta que al señor árbitro de esta noche me lo encontré ayer en el aeropuerto cuando llegaba a Barranquilla y en el saludo me dijo ‘el chicharroncito que me tocó’ y le pido disculpas por hablar de cosas que nada tienen que ver con el juego, pero si ya un árbitro desde el día anterior viene asustado por el ‘chicharroncito’ que le toca pitar, porque va pitar contra dos equipos grandes que vienen de una situación muy difícil, pero pita con miedo o pita ya prevenido o sugestionado, así va ser muy difícil, no vamos a crecer nunca. El ‘chicharroncito’ ahora no lo pasa él a nosotros, por pitar un penalti que no existe, por meternos en nuestra propia área a punta de faltas, porque los mismos jugadores del equipo que ganó y, digamos que ganó justamente, no me meto con el equipo contrario, pero los mismos jugadores, entre ellos decían, métanse al área, tírense, tírense, o sea demasiadas cosas que son sospechosas para mi gusto. Sí, no me quiero excusar, perdimos, venimos de dos derrotas duras, de una situación muy compleja, de una situación que vamos a tener que levantar, me hago cargo, pero tampoco podemos dejar que esto pase inadvertido, no podemos dejar que esto siga pasando por que le pasó a Bucaramanga hace no se cuantos días, ocho, diez días, ahora nos pasa a nosotros y a quien más le va pasar. No puede ser que estas situaciones pasen”.