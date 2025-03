Este fin de semana se est√° disputando la jornada de cl√°sicos en el f√ļtbol profesional colombiano, pues se miden equipos de la misma ciudad o regi√≥n y por eso hay tanta emoci√≥n, porque las hinchadas visten de color todo el pa√≠s.

Uno de los compromisos que m√°s emociones y pasiones mueve es el que protagonizan Independiente Santa Fe y Millonarios, ya que son los dos equipos m√°s importantes de la capital colombiana, tienen una gran historia y numerosas hinchadas que se desviven por su club.

Esta edición en particular es muy llamativa porque Santa Fe viene jugando bien de la mano de su técnico interino, mientras que Millonarios, que ha conseguido buenos resultados, no convence con su juego y la relación con la hinchada no está en los mejores términos.

Por eso mismo es que en El Campín se prevé una fiesta completa, ya que estarán las dos hinchadas en un marco que pinta bien para que todos disfruten de un gran espectáculo.

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO

A qué hora es Santa Fe vs. Millonarios

Este compromiso se jugará a partir de las 8:30 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá.

Dónde ver Santa Fe vs. Millonarios

Cabe recordar que este compromiso, al ser de la liga local, tendrá la transmisión del Canal Win Sports y sus plataformas digitales.

Cómo llegan Santa Fe y Millonarios al clásico

Actualmente, Santa Fe es quinto en la tabla de posiciones con 16 unidades, producto de cuatro victorias, cuatro empates y una derrota, mientras que Millonarios es séptimo con 16 puntos gracias a sus cinco victorias, un empate y tres derrotas.

