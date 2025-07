Los hinchas de Millonarios no están muy felices con la gestión que se está adelantando desde las directivas del club, ya que aunque quedó eliminado de la Liga BetPlay a manos de Independiente Santa Fe, hasta ahora no se ha hecho mucho movimiento por reforzar la plantilla.

De hecho, ya han salido algunos jugadores, como el caso de Félix Charrupí, Daniel Mantilla, Daniel Cataño y el mismo Radamel Falcao García, pero a ellos se les sumarán, posiblemente, Kevin Palacios, Jhon Émerson Córdoba y Álvaro Montero, pues todos están adelantando las gestiones para salir del club.

Por eso mismo es que los hinchas no ven con muy buenos ojos el abonarse para el próximo torneo, ya que no se ve una inversión y la falta de títulos es algo que pesa bastante.

Ante este panorama, desde el club se han comenzado a mover más rápido para incorporar jugadores y el primero está a pocos detalles de firmar.

Según dieron a conocer periodistas como Julián Capera, Mariano Olsen y más, la primera incorporación de Millonarios sería el atacante de 24 años de edad Edwin Mosquera, quien es del Chocó y recientemente estaba jugando con el Atlanta United de la MLS de Estados Unidos.

Tal como explicó Capera, pese a que el equipo estadounidense quería transferirlo definitivamente, Millonarios negoció para poder tenerlo como cedido con cargo y una opción de compra. En esto, el futbolista fue clave porque tenía toda la intención de llegar a Bogotá y por eso habló con las directivas norteamericanas para que se abrieran a esa opción.

Así las cosas, todo indica que Mosquera llegará en las próximas horas a Bogotá para cuadrar los últimos detalles y firmar su contrato con las institución bogotana.

Cabe recordar que Mosquera salió de las inferiores de Independiente Medellín y allí tuvo su debut. Sin embargo, por su talento y velocidad ha pasado por algunos equipos llamativos como el Juventude de Brasil, el Aldosivi y Defensa y Justicia de Argentina, y recientemente el Atalanta de la MLS.

De hecho, con el equipo estadounidense llevaba 10 partidos y había anotado un gol en la temporada que se está disputando.

What a strike from Edwin Mosquera! 🚀@ATLUTD reclaim the lead with minutes to go! pic.twitter.com/xRKAMraCl1

— Major League Soccer (@MLS) February 23, 2025