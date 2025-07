La etapa de Juan Fernando Quintero y el América de Cali no terminó de la mejor manera, pues aunque llegó con bombos y platillos a inicio de año, luego de ser campeón de la Copa Sudamericana, la relación se fracturó, no se consiguió el título y el jugador tomó la decisión de salir de la institución.

(Ver también: ‘Juanfer’ Quintero confirma que no seguirá en América y cómo se enteró: “Me parece extraño”)

Y es que justo antes de la última fecha de los cuadrangulares, cuando el cuadro ‘Escarlata’ ya no tenía posibilidades de avanzar a la final, surgió la información de que el grupo inversionista casi que estafó al equipo y al jugador y por eso se le adeudaba una gran cantidad de dinero, y aunque salieron a desmentirlo, lo cierto es que el futbolista pidió no ser convocado y así no se volvió a presentar a la sede.

De hecho, mucho se ha especulado acerca de qué fue lo que realmente pasó, pero ahora el mismo jugador fue el que rompió el silencio y explicó cuál fue la situación con el equipo con el que estuvo durante los últimos seis meses.

Lee También

Cuánto le debe América a Juan Fernando Quintero

En una entrevista con Eva Rey, en su programa ‘Desnúdate con Eva’, el volante de la Selección Colombia habló y dijo que mucho de lo que le prometieron no se cumplió y por eso no seguirá con la institución, pese a tener contrato vigente.

“Tuve una situación particular en América. América no me pudo pagar durante seis meses sino algo muy básico y pues no es lo que esperaba”, comenzó diciendo Quintero.

Y cuando le preguntaron si llevaba seis meses sin cobrar y cuánto le deben, Quintero agregó que “mucho dinero”, sobrepasando incluso los 3 millones de dólares.

Jajajsjsjsd lo de Milito quejándose por el pacto de caballeros cuando lo hizo firmar a Juanfer Quintero para que no vaya a River es espectacular. Tiene una fijación con River. pic.twitter.com/dJuxEXex8d — Julianismo 𝑴𝑱 (@_MateoMJ) July 6, 2025

Además, se refirió al supuesto contrato que firmó para no ir a River Plate después de salir de Racing, pero igual dejó en entredicho que su futuro sí podría estar de nuevo en el club de la banda cruzada porque ya pasaron seis meses.

“Sí, fue un pacto, pero bueno. En ese momento en diciembre, cuando salgo de Racing, hablé con el presidente porque tengo una muy buena relación con Diego Milito, y le dije que se quedara tranquilo que no iba a ir a River en ese momento, seguramente tampoco me iba a negociar, pero ya pasaron seis meses y bueno“, concluyó.

(Ver también: Rentería hace grave acusación a Juan Fernando Quintero: lo deja muy mal parado en América)

Lo cierto es que Juan Fernando Quintero sigue con contrato vigente con el equipo vallecuacano, por lo que el club que lo quiera tener debe pagarle algo para rescindir el contrato y que así se pueda ir libre.

* Pulzo.com se escribe con Z