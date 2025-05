Esta semana es bastante importante para Atlético Nacional, pues el equipo antioqueño se enfrenta a Bahía de Brasil en condición de local buscando los puntos para clasificar a las finales de la Copa Libertadores.

Sin embargo, unas horas antes de este juego salió una noticia que se convirtió en un dolor de cabeza para los aficionados, pues todo indica que el arquero David Ospina sufrió de una complicación de salud que no le permitiría disputar este encuentro.

Así lo confirmó Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, quien aseguró que aficionados vieron al arquero en el Hospital Pablo Tobón de la ciudad de Medellín haciéndose algunos exámenes.

Me cuentan que vieron a David Ospina en el Hospital Pablo Tobon de Medellín, me comunique con Nacional y el club me dice que en los próximos minutos sacaran el reporte médico oficial

— Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) May 13, 2025