Por: EL PILON SA

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La actualidad de Alianza Valledupar en la liga colombiana no es la más alentadora. Tras disputar cuatro partidos en condición de local, el equipo apenas logró sumar dos puntos de los doce posibles, lo que ha incrementado las dudas sobre su presente y, especialmente, sobre su futuro en la Capital Mundial del Vallenato. Desde Barrancabermeja, municipio santandereano que durante más de tres décadas acogió a la institución —hoy bajo la presidencia de Carlos Orlando Ferreira—, surgieron nuevas versiones sobre un posible regreso del club a ese territorio.

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Este rumor cobró relevancia durante la emisión del programa radial El Pulso 6:30 A.M. el lunes 24 de agosto. Allí, la mesa de trabajo conversó con Christian Juliao, ex preparador físico de Alianza Petrolera y actualmente miembro del cuerpo técnico de la Selección Colombia Sub-20. Mientras relataba sus experiencias y proyecciones, Juliao abordó la posibilidad de que Alianza regrese a Barrancabermeja, asunto puesto sobre la mesa por el periodista Álvaro Gómez.

Juliao, al referirse al regreso, mostró entusiasmo y compromiso, señalando incluso la disposición de movilizar esfuerzos para concretarlo: “Ojalá vuelva el equipo, si hay que salir a vender rifa para que vuelva Alianza, hay que hacerlo… Cuando Álvaro tiró la noticia, yo llamé a Carlos Orlando Ferreira y me dijo: 'Sí Cristian, es una posibilidad, estamos revisando el tema… No está descartada'”, afirmó en la entrevista. Esta declaración respaldó la especulación de que la directiva evalúa distintas opciones para el futuro del club.

Álvaro Gómez no solo respaldó esta posibilidad, sino que fue más allá, asegurando que el regreso de Alianza a Barrancabermeja estaría prácticamente encaminado. Gómez citó a un empresario de la ciudad —cuya identidad no fue revelada—, quien en una ceremonia de inauguración afirmó: “Álvaro, le tengo una buena noticia… Va a regresar Alianza a Barrancabermeja”. Gómez explicó que ya existen conversaciones avanzadas y estimó que el retorno podría materializarse en 2027, después de cumplir los compromisos pendientes en Valledupar.

Según Gómez, los acercamientos para el regreso avanzan en un 80 %, con buena empatía entre las partes, y el escenario estaría preparado para que el club vuelva a su histórico hogar en Santander. Todo indica que la decisión final dependerá del cumplimiento de los acuerdos actuales en Valledupar y del avance de estas gestiones en los próximos años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Alianza Valledupar consideraría regresar a Barrancabermeja?

De acuerdo con lo expuesto en el programa El Pulso 6:30 A.M. y las declaraciones de Christian Juliao y Álvaro Gómez, la posibilidad se discute debido a la complicada situación deportiva del equipo en Valledupar y a la existencia de acercamientos con empresarios interesados en que el club regrese al municipio santandereano, su casa tradicional durante más de 30 años.

¿Cuándo podría concretarse el regreso de Alianza Valledupar a Barrancabermeja?

Según lo revelado por el periodista Álvaro Gómez en la citada emisión radial, el retorno de Alianza Valledupar a Barrancabermeja podría darse a partir del año 2027, siempre y cuando se cumplan los convenios actuales en Valledupar y se mantenga el avance de las conversaciones, que según Gómez ya alcanzan un 80 % de progreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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