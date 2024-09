Por: Gol Caracol

En la pasada Eurocopa 2024 se estrenó una nueva modalidad reglamentaria en el fútbol denominada ‘zona de capitanes’, que a ciencia cierta denota que solo los capitanes de cada equipo tendrán permiso para acercarse al árbitro en medio de las decisiones cruciales durante el partido.

Esta innovación llegó al futbol argentino y para conocer un poco más del tema y de cuáles son los protocolos a manejar, este viernes 13 de septiembre, en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, se pronunció el exárbitro Ángel Sánchez.

De entrada, el exjuez argentino contó en el programa cómo vio el implemento de esa nueva modalidad en el compromiso que enfrentó a Riestra y Huracán, este viernes.

“Todo muy bien, se notó sobre todo la implementación de aquella posibilidad que tiene el capitán, que ante una situación determinada, como ocurrió en el penal, en seguida el capitán, el número ‘8’ de Riestra, se acercó al árbitro para consultarle, fue el único que se acercó; no hubo otro jugador que se acercara y eso tiene que ver con el cumplimiento de esta nueva circular de la FIFA”, sostuvo de entrada.

Luego, agregó: “Recordemos que no es una circular del fútbol argentino, pues la FIFA la estableció después del buen resultado que tuvo en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos. Brasil hace 15 días, Argentina a partir de este fin de semana implementó este sistema”.

Por supuesto, el exárbitro Ángel Sánchez respondió a otro interrogantes de ¿cómo hacer para que no sea junte un debate en la cancha?

“Precisamente lo que se va a evitar es el debate. La idea es que, ante una situación, un penal o no penal, gol o no gol, tarjeta roja o no, se pueda acercar el capitán (a decisión de él) y consultarle al árbitro sobre la decisión. En general, en nuestro fútbol, cuando esto ocurría, venían 10 jugadores a rodear al árbitro, a tratar de presionarlo”.

¿En qué categorías se hará en el fútbol de Argentina?

“Se citó a primera división B y C, en la semana con fútbol femenino profesional, de Primera División, nacional B también el día miércoles, y de ahí en más todas las categorías del fútbol argentino van a trabajar con esta circular”.

¿Esto de la zona exclusiva, la IFAB lo tomó del Rugby?

Sí, igual creo que si bien hay un antecedente con el Rugby, creo que la idiosincrasia del Rugby es muy diferente a nuestra idiosincrasia futbolera. En el Rugby hay un respeto a la autoridad, a pesar de ser un juego mucho más violento, mucho más agresivo, pero la autoridad arbitral es mayor. El objetivo primario es mejorar, el fútbol no deja de ser un espectáculo y todo lo que aporte a eso me parece positivo”.

De otro lado, Sánchez tuvo palabras sobre las tarjetas que se han venido implementado en el Mundial femenino Sub-20 que se lleva a cabo en nuestro país, en donde cada técnico tiene dos oportunidades para pedir la revisión de alguna jugada por medio del Video de Soporte. Si el juego se va a tiempo extra tendrá dos chances más.

“Este tipo de pruebas, como ocurrió con la Eurocopa, como ocurre en los torneos Sub-20, se prueban este tipo de novedades con respecto a la posibilidad de que sea el director técnico el que solicite o tenga un número de veces para solicitar situaciones que sean revisadas por el VAR son pruebas. En definitiva, una vez que la FIFA, que la IFAB determina que estas pruebas son positivas, instrumentan las formas para que estas sean de aplicación a nivel mundial, pero son pruebas, no es algo que porque ocurrió en el Sub-20 femenino se vaya a establecer, no”, mencionó.

Por último, comentó: “La IFAB después en su reunión en abril determina que luego del buen resultado de esta situación determina que esto se implemente. Siempre hay una prueba, como en la Eurocopa y los juegos Olímpicos, se envía a todos los países para que se adapten antes de fin de año con esta nueva modalidad, que tiene que ver con la zona de capitanes. Siempre son pruebas, se hacen en el terreno para que sea más efectivas y si resultan y son positivas, se le da cabida al resto de los países”.

