Lo de James Rodríguez y la posibilidad de fichar por Junior de Barranquilla tiene a todos los amantes del fútbol colombiano pendientes de lo va pasando hora a hora, día a día, con una latente chance de que pueda venir al rentado local en este 2025.

Por eso, y desde las toldas del cuadro ‘tiburón’ sueñan con que en las próximas horas puedan concretar algo con el mediocampista colombiano, quien ya es agente libre luego de resolver la rescisión de su contrato con el Rayo Vallecano, de España.

El propio Fuad Char, quien ha estado activo este martes en los medios de comunicación, va dejando más pistas de las negociaciones y ahora dejó una que fue contundente e ilusiona más a los hinchas del Junior de Barranquilla.

“Podíamos pensar en esa posibilidad, llamé a Christian Daes, que tiene línea directa con James Rodríguez, así fue, me dijo “déjame llamo”. A los 20 minutos me llamó y me dijo “ya hablé con el hombre y dice que claro, que para Junior y conmigo se viene”. Así surgió todo. Hemos estado en contacto durante los últimos 10 o 12 días, conversando, se resolvió la rescisión de contrato y ayer con Christian hablábamos de que posiblemente pueda venir mañana miércoles a Barranquilla”, comenzó diciendo el máximo accionista del club del cuadro rojiblanco.