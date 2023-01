El sábado 28 de enero, en una entrevista extensa para el diario El Heraldo de Barranquilla, Fuad Char habló de temas que muchos esperaban conocer y saber del histórico dirigente. Pero al hablar de las razones para no volver a contar con Teófilo Gutiérrez en 2023, terminó formando polémica con las revelaciones que hizo sobre una situación que se vivió en el momento más duro de la pandemia del COVID-19 en el Junior.

Según ‘el jefe’ del clan Char, en medio de la disputa de la Copa Sudamericana 2020, el equipo ‘tiburón’ tuvo contagio masivo de jugadores y hubo una especie de ‘sindicato’, antes de viajar a Chile para enfrentar a Coquimbo. En esta versión, el directivo mencionó a ‘Teo’ y también a Germán Mera, como los responsables de pedirle un premio especial para ganar el partido.

Lo llamativo es que el propio Mera respondió con una verdad que no se conocía y que puede dar hasta para una investigación. Según el defensor, él y varios jugadores jugaron contra el equipo chileno con positivo para COVID-19, todo esto para evitar una sanción en contra del club por no tener la cantidad mínima de elementos para presentarse en un partido de Conmebol.

Polémica de Fuad Char y Germán Mera ¿Junior jugó con contagiados de COVID-19 en Copa Sudamericana 2022?

En la entrevista del diario El Heraldo, cuando le preguntaron a Char sobre la no llegada de Teófilo, empezó a hablar de lo que pasó antes de la llave de la Copa Sudamericana 2020 contra Coquimbo Unido de Chile:

“‘Teo’ tuvo muchos problemas con compañeros. El día que íbamos a jugar con Coquimbo en la Copa Sudamericana, ‘Teo’ lideró una especie de huelga, discutiendo los premios y otras cosas (…) Ellos estaban tratando de aprovechar la situación, que hubo problemas, tuvimos a medio equipo con COVID-19. Le tocó a algún jugador, que no sé si se sentía bien, no tenía ningún problema, quería jugar y jugó”.

Y después vinculó a varios jugadores del plantel que en ese momento dirigía Amaranto Perea en Junior, entre ellos estaba Mera: “‘Teo’’fue el vocero, no era él solo. Estaba Mera, el central, Viáfara, Hinestroza: ¿Cuánto pagan por el partido de Coquimbo, por ganar allá? Nosotros queremos los 500.000 dólares”.

Muchos se quedaron con el tema de ‘Teo’ y otras respuestas que dio ‘don Fuad’ en la extensa conversación, pero el caso del COVID-19 quedó en el aire y por eso Carlos Arturo ‘el Petiso’ Arango quiso saber la versión de Mera. El central, hoy en el Deportivo Cali, contestó extrañado y molesto.

“No es sano que se manche el nombre del buen hombre, del buen deportista, del ser humano. Que salgan a divulgar temas, que soy un sindicalista y quiero aclarar esos temas… Hay cosas que no cuadran, porque si es verdad que dice que soy sindicalista, no me renueva el contrato un año más, como lo hicieron”.

El propio Germán contó cuando publicaron la entrevista de Fuad Char, él estaba entrenando y después se dio cuenta, recibiendo fuertes mensajes y hasta amenazas.

“Termino el entrenamiento con el Deportivo Cali, tomo el celular, y me toma por sorpresa tantos mensajes de insultos, amenazas, palabras negativas. Cuando reviso bien el video, me toma por sorpresa todo lo que dice don Fuad”.

El relato de Mera continuó con lo que pasó en ese momento con los contagios de COVID-19, afirmando que en la llave contra Unión La Calera (Chile) terminaron 17 jugadores con COVID-19 positivo. Pero días después jugaron contra Coquimbo Unido, para que no descalificaran al Junior de la Sudamericana y evitar una fuerte sanción:

“Después de enfrentar a La Calera, en Chile, salimos 17 contagiados, entre los 17 estaba Germán Mera. Por obrar bien, a 5 jugadores nos tocó participar en el partido contra Coquimbo, infectados, por salvar al club. Para que al club no lo sancionara la Conmebol por 5 años de no participar en competencia internacional. Porque Junior no tenía inscrita la nómina completa, que eran 50 jugadores”.

Llama la atención que Mera, a pesar del riesgo y consecuencias, aceptó jugar y fue por compromiso con Junior: “Sin importar el riesgo de estar como estábamos, sin importar dejar nuestras familias en nuestra casa, accedimos a jugar el partido así… El más afectado pude haber sido yo, por haber jugado así… Accedo porque sentía que no podía dejar al club metido, en una competencia internacional, sin jugadores”.

Y así como Fuad Char dijo que se hacía responsable para que los jugadores no fueran confinados en Chile, así dieran positivo en los controles de COVID-19, Germán Mera lo confirmó.

“No íbamos a viajar así a Coquimbo, porque no nos sentíamos bien. Porque en Coquimbo habían dicho que, a los jugadores, que les hicieran pruebas de COVID-19 y salieran positivos, se quedaban 14 días aislados allá, encerrados en un hotel. A raíz de eso, se formó todo lo que dicen”.

Si el tema escala, se esperan aclaraciones de Junior, de la familia Char y de otros jugadores. Eso sí, esperando si Conmebol ve con malos ojos que esto se haya revelado 2 años después y así hayan saltado sus protocolos y reglamentación en medio de la pandemia.