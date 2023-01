‘Ad portas’ del cierre de mercado de transferencias, ya no se pueden pensar tanto las cosas. El delantero Ayron del Valle no pudo finiquitar ninguna vinculación en el rentado local y ahora, viajará al fútbol internacional con el objetivo de retomar el alto nivel en su carrera futbolística. Recientemente, Once Caldas oficializó la llegada de Dayro Moreno y por ende, ya no había oportunidades para el nacido en Magangué.

La firma de Ayron con el Selangor será hasta finales del próximo año, pero si tiene una buena participación, su continuidad sería casi asegurada. En el 2022, del Valle anotó 12 goles en 38 compromisos y aunque esto no sirvió para salvar por completo al “Blanco Blanco” del tema del descenso, fue importante para su extécnico, Diego Corredor.

El tres veces goleador del fútbol colombiano tendrá una nueva oportunidad en su carrera. A sus 34 años, sin duda alguna, puede convertirse en el mayor referente del club rojiamarillo.

Esta será la catorceava camiseta que portará el atacante, pues recordemos que, durante su larga trayectoria, portó las casacas de: Expreso Rojo (Col); Real Cartagena (Col); Independiente Medellín (Col); Atlético Huila (Col); Once Caldas (Col); Deportivo Pasto (Col); Deportes Tolima (Col); Alianza Petrolera (Col); América de Cali (Col); Millonarios (Col); Quéretaro (Mex); Juárez (Mex); Venados Yucatán (Mex).

Ayron del Valle acumula 159 goles en su carrera profesional y, en su paso por Malasia, buscará ampliar este histórico registro.