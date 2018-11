View this post on Instagram

Agradecida de despertar en este paraíso~ So grateful to wake up in paradise @azuliktulum 🧘‍♀️🌴🌊 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Gracias por invitarnos a conectar con el ritmo de la naturaleza. No hay luz, no hay cortinas, el sol te despierta. La jungla abraza los caminos de un hotel construido de materiales sustentables. No se derribó un árbol. Las estrellas caen sobre tu cabeza. Las velas iluminan la noche. Lo maravilloso viene @roth.azulik ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Thank you for inviting us to slow down with the rhythm of nature. There’s no light only candles, no curtains, the sun wakes you up. The jungle embraces every path of this hotel built with sustainable materials. No tree was cut .Stars falling on you. Creating inspiring realities @roth.azulik ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #azulik #sustainable #ecohotel #meditation #vegan #plantbased #naturelovers #honeymoon #tulum #lizsolari