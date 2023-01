Jhon Jáder Durán cumplió el sueño de jugar en una de las mejores ligas del mundo, al ser fichado por el Aston Villa en el reciente periodo de fichajes de invierno.

Con tan solo 19 años, el delantero antioqueño aterrizó en Birmingham, Inglaterra, para firmar un contrato hasta 2028, luego de sobresalir en el Chicago Fire, de la MLS, y disputar tres partidos con la Selección Colombia de mayores.

De hecho, el exfutbolista Juan Pablo Ángel, que brilló en la Premier League hace varios años con la camiseta de los ‘villanos’, fue quien le dio la bienvenida al joven atacante, quien es considerado como una de las promesas del fútbol colombiano.

This is beautiful. 🥰

There was only one way to welcome @JhonDuran991 to Villa Park. 👀

Take it away, @JuanPabloAngel… pic.twitter.com/RFr1tn9yw0

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 23, 2023