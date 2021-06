green

Este domingo se vivirá una velada especial para los seguidores del boxeo, pues la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul ha desatado muchas opiniones entre los puristas de este deporte y los que sí desean ver un espectáculo diferente en sus televisores.

Este será el regreso al combate para el boxeador profesional que no compite desde el 2017 y que vuelve a subirse al cuadrilátero tras las provocaciones que le hizo su contrincante constantemente.

Sin embargo, el ‘youtuber’ se mide a esta pelea con una buena experiencia en otras peleas en las que ha salido ganador y con presentaciones muy destacadas. De hecho, Logan Paul no es el único que ha calentado este combate. Hace unas semanas, su hermano Jake le quitó la gorra a Mayweather y se desató una pelea frente a las camarógrafos y periodistas.

Así la anunciaron oficialmente hace unas semanas en sus redes sociales:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Reglas de la pelea de boxeo

Como este es un combate de exhibición, los pugilistas son quienes deciden las reglas con las que se subirán al ring. En esta ocasión, los dos boxeadores llegaron a la conclusión de que no habrá jueces que dictaminen el ganador, sino que el vencedor se decidirá por KO o si la vida de alguno de los dos está en riesgo.

Otro detalle que acordaron es que, a pesar de las diferentes de talla y peso, los dos boxeadores utilizarán guantes de 10 onzas, que son los que utilizan aquellos que compiten en la categoría de welter.

Este combate también pondrá a prueba la resistencia física de los dos hombres. En total se pactaron ocho rounds de tres minutos cada uno, así que ellos estarán 24 minutos dándose golpes, si es que no llega un nocaut antes.

Estas son otras reglas para la pelea de este domingo entre Mayweather y Paul

Ninguno de los dos llevará guantes

Sí se permitirán los nocauts

No habrá ganador por puntos

El árbitro podrá parar la pelea cuando lo vea necesario

¿Dónde es la pelea de Mayweather vs. Logan Paul?

El combate de este domingo 6 de junio será en el Hard Rock Stadium, de Miami, donde ambos luchadores ya tuvieron su primer cara a cara durante el pesaje.

Dinero que ganarán Mayweather y Logan Paul

Aunque las cifras oficiales no han sido reveladas, los dos deportistas ya se han guardado mucho dinero en sus bolsillos por esta pelea que ha tenido mucha repercusión internacional. No obstante, cabe resaltar que ambos han mostrado que plata no les falta y en sus redes sociales muestran constantemente los lujos con los que viven.

Según indicó Sportingfree, Floyd Mayweather ya se aseguró 10 millones de dólares por subirse al cuadrilátero. Sin embargo, obtendrá mucho más dinero porque recibirá el 50 % de las ganancias de la transmisión de PPV por la que se verá este combate en todo el mundo. Dicen que podría llegar a los 100 millones de dólares.

Las cifras para Logan Paul son menores, pero él ha ganado mucha más visibilidad con esta pelea. El mismo medio indicó que él tiene garantizados 250.000 dólares y que recibirá el 10 % de las ganancias del PPV.

¿Quién es Logan Paul?

Es un joven norteamericano de 26 años que ha ganado mucha visibilidad en redes sociales. Empezó su carrera como ‘youtuber’ hace varios años con contenido de humor, pero a lo largo de los años se ha encargado de hacer otros videos que lo han llevado al éxito en esa plataforma, aunque estuvo involucrado en otros escándalos.

Con 19 millones de seguidores, Logan Paul es uno de los jóvenes de la industria del entretenimiento por internet con más seguidores y también ha participado en series de televisión, películas y hasta ha cantado.

Desde hace un par de años se interesó por el boxeo. En el 2018 participó en una pelea de exhibición en la que terminó con una victoria y desde ese momento siguió en la búsqueda de rivales, incluso ofreciéndole mucha plata a Connor McGregor.

Él le ha sacado mucho provecho a esta pelea y en sus redes sociales ha publicado videos sobre la preparación que ha hecho para no perder y dar un buen espectáculo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Logan Paul (@loganpaul)

Horario y canal para ver la pelea de Floyd Mayweather vs. Logan Paul hoy

A las 7:00 p.m. (hora Colombia) comenzará la noche de combate en la que están confirmadas otras tres peleas. Por tal razón, se espera que estos dos boxeadores (pelea estelar) se suban al ring cerca de las 9:00 p.m. (hora Colombia), aunque no hay una hora exacta.

España: 02:00 horas (preliminar) y 04:00 horas (domingo) (pelea estelar) con transmisión de Mitele PLUS.

02:00 horas (preliminar) y 04:00 horas (domingo) (pelea estelar) con transmisión de Mitele PLUS. Argentina: 21:00 horas (preliminar) y 23:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn.

21:00 horas (preliminar) y 23:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn. Uruguay : 21:00 horas (preliminar) y 23:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn.

: 21:00 horas (preliminar) y 23:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn. Brasil : 21:00 horas (preliminar) y 23:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn.

: 21:00 horas (preliminar) y 23:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn. Chile : 20:00 horas (preliminar) y 22:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn.

: 20:00 horas (preliminar) y 22:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn. Venezuela : 20:00 horas (preliminar) y 22:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn.

: 20:00 horas (preliminar) y 22:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn. Bolivia : 20:00 horas (preliminar) y 22:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn.

: 20:00 horas (preliminar) y 22:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn. Paraguay : 20:00 horas (preliminar) y 22:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn.



: 20:00 horas (preliminar) y 22:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn. Estados Unidos (Miami/New York) : 20:00 horas (preliminar) y 22:00 horas (pelea estelar) y deberán comprar el evento en la página oficial de Show Time.

: 20:00 horas (preliminar) y 22:00 horas (pelea estelar) y deberán comprar el evento en la página oficial de Show Time. Colombia: 19:00 horas (preliminar) y 21:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn.

Perú: 19:00 horas (preliminar) y 21:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn.

19:00 horas (preliminar) y 21:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn. Ecuador: 19:00 horas (preliminar) y 21:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn.

19:00 horas (preliminar) y 21:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn. México: 19:00 horas (preliminar) y 21:00 horas (pelea estelar) con transmisión de TUDN y TV Azteca.

19:00 horas (preliminar) y 21:00 horas (pelea estelar) con transmisión de TUDN y TV Azteca. El Salvador: 18:00 horas (preliminar) y 20:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn.

18:00 horas (preliminar) y 20:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn. Guatemala: 18:00 horas (preliminar) y 20:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn.

18:00 horas (preliminar) y 20:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn. Honduras: 18:00 horas (preliminar) y 20:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn.

18:00 horas (preliminar) y 20:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn. Costa Rica:18:00 horas (preliminar) y 20:00 horas (pelea estelar) con transmisión de Espn.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ESPN KnockOut (@espnknockout)

Cartelera de boxeo hoy en la pelea Floyd Mayweather vs. Logan Paul

Cartelera estelar

Floyd Mayweather Jr. vs Logan Paul: combate de exhibición

Jarrett Hurd vs Luis Arias: 10 asaltos en el peso sueperwelter

Badou Jack vs Dervin Colina: 10 asaltos en el peso semipesado

Chad Johnson vs Brian Maxwell: combate de exhibición.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ESPN KnockOut (@espnknockout)

Cartelera preliminar