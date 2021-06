A pesar de no haberlo noqueado, Mayweather aseguró después de la pelea que esta “fue mucho mejor de lo que pensaba. Pero fue una noche divertida”.

Mayweather, quien pesó 155 libras con su oponente inclinando la balanza a 189,5 libras, deleitó a una gran multitud en el Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins en la NFL, en Miami, Florida, Estados Unidos.

La lluvia intermitente a lo largo de la noche no logró frenar la primera pelea de Mayweather desde que derrotó al kickboxer japonés Tenshin Nasukawa en diciembre de 2018.

Con espectadores como el excampeón de peso pesado Evander Holyfield mirando desde el ringside, Paul, de 26 años, produjo algunos momentos de amenaza pero no lo suficientemente cerca como para molestar a Mayweather, quien puso fin a su carrera en el boxeo en 2017 con un récord de 50-0 después de vencer a la estrella artes marciales mixtas Conor McGregor en Las Vegas.

A continuación, un video en el que se ve como Paul descarga una ráfaga de golpes contra Mayweather en el primer asalto, sin generar peligro alguno para su rival, y uno de los momentos en que la estrella de Youtube le asesta un contundente golpe en la cara al boxeador retirado.

