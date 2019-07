El diario deportivo español Marca confirmó este miércoles que James Rodríguez estará en la sede de entrenamiento del Real Madrid el próximo lunes 29 de julio. Desde ese día, el ‘10’ de la Selección Colombia entrenará a la par del plantel del equipo español mientras que los directivos de ese club concretan su venta en este mercado de pases.

El traspaso de James al Napoli de Italia parece imposible ya que los ‘tanos’ lo quieren prestado. El Real Madrid no da su brazo a torcer y de la única manera que dejará que Rodríguez deje el equipo es a través de una venta.

En ese escenario, desde España aseguran que el único equipo que estaría dispuesta a comprar al colombiano es el Atlético de Madrid, rival de patio del Real. Sin embargo, los blancos no tienen problema alguno en vender a James a ese equipo.

“Desde la casa blanca no se descarta escenario alguno con James, incluido que se pudiera quedar. Es una vía complicada y de difícil ejecución, pero no cerrada. La mejor versión de James (19 goles y 15 asistencias en su primera temporada) no se olvida. Pero en Chamartín saben que lo normal es una venta”, concluyó el diario Marca sobre el futuro del colombiano.