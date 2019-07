green

Luego de coronarse en la catedral del tenis mundial en Londres, Inglaterra, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah hablaron de lo que significó este título y todo lo que vivieron estas 2 semanas en territorio inglés.

¿Cuál fue el momento más especial de la final?

Robert Farah: “Yo me quedo con la intensidad del partido. Lograr reponernos de los obstáculos que nos presentó el juego, salir al quinto set como lo hicimos, pelearlo hasta el final y nunca perder la esperanza de que podíamos ganar el título es con lo que me quedo. Es algo indescriptible”.

Juan Sebastián Cabal: “A 5 horas de partido de tanta calidad no se le puede poner un momento específico. No obstante, yo creo que el ‘match point’; si me toca escoger uno especial, creo que elijo el ‘match point’, pues fue cuando todo terminó y no cambio ese momento por ninguno”.

¿Qué fue lo primero que se les vino a la mente después de lograr el punto de campeonato y ser los campeones de Wimbledon?

JSC: “Lo primero que pensé fue que lo logramos, que conseguimos por fin el objetivo por el cual habíamos trabajado tanto. Luego, voy a buscar a Robert para celebrar con él. Son momentos únicos que te regala el tenis y más en Wimbledon, en la cancha central”.

RF: “Desde que me tiré y pegué ese último tiro cerca de la red, lo único que tenía era miedo de que el juez no valiera el punto que nos daba el título. La verdad no me lo creía; no te miento, esperé como 4 segundos a que el árbitro no dijera nada, para entender que sí sucedió”.

¿Qué tuvieron que mejorar y trabajar para obtener buenos resultados en césped?

RF: “Decidimos ir a Eastbourne (sur de Inglaterra) a competir y a comprobar ciertas cosas que veníamos trabajando durante nuestros entrenos. Al final de este torneo logramos un alto nivel y lo dije antes de Wimbledon, que estábamos muy bien. Sabía que podíamos tener una buena presentación en este ‘grand slam’, pero nunca imaginé que lo íbamos a ganar. Creo que el entendimiento y la asimilación de cómo jugar en pasto nos llevó a ganar 10 juegos seguidos”.

¿Qué viene ahora para ustedes?

JSC: “Esto no para aquí y ya tenemos nuevos objetivos. El año tenístico continúa y queremos seguir ganando y haciendo historia. Cabal y Farah van a seguir luchando y trabajando como siempre lo han hecho. No hemos cambiado en nada”.

RF: “Nos gustaría mucho ganar una medalla olímpica el próximo año en Tokio”.

Con el título conseguido en Wimbledon, los tenistas ‘cafeteros’ lograron su cuarto trofeo de la temporada, luego de ganar el Masters 1.000 de Roma (Italia), el ATP 500 de Barcelona (España) y el ATP 250 de Eastbourne (Inglaterra).

