Víctor Hugo Aristizábal centró su argumento en que el trabajo mental depende en gran medida de cada persona y de su voluntad para superar las dificultades que se le presentan en el camino. Durante la exposición de sus ideas, ‘Aristi’ les compartió a los televidentes cómo afrontó la muerte de su padre y se emocionó hasta el llanto en el relato.

“Yo perdí a los 13 años a mi padre, un batacazo porque era el que nos sostenía a nosotros que éramos cuatro hermanos y mi mamá. Nos quedamos sin nada. A mi papá lo mataron. Tú escoges: o te quedas en ese bache a llorar todos los días, o intentas salir adelante mentalmente”, manifestó el exdelantero en la parte inicial de su testimonio.

Acto seguido, llegaron las partes de la historia en las que Aristizabal se quebró emocionalmente y derramó unas cuantas lágrimas. “Si te quedás en la laguna, ahí te quedás. Pero nosotros tuvimos mentalidad para salir adelante y yo quise ser un profesional para sacar a mi familia adelante. Mentalmente lo logré. Eso depende de uno”, contó el panelista de Fox Sports con voz entrecortada.

El conductor ‘Pacho’ Vélez le preguntó a Aristizábal qué hizo para ayudarle a su mamá en esos años difíciles, y él reveló: “Estudiaba, iba y entrenaba, ayudaba a mi mamá, ella vendía chance. Le ayudaba, hacía un poco de cosas que ni tenían que ver con mi juventud, yo tenía 14, 15 años, pero lo hacía. No quería quedarme pobre, no quería ver a mi mama sufrir”. En ese momento, el exfutbolista tuvo que hacer una pausa porque un llanto corto lo sobrecogió.

En la parte final de su relato, Aristizábal recordó lo importante que fue en su formación profesional el entrenador Juan José Peláez. El ídolo de Atlético Nacional destacó la importancia de un técnico que prioriza el conocimiento detallado del estado de ánimo de un futbolista y trabaja para que este se sienta de la mejor manera.

“Él (Peláez) me conocía, él sabia cuando yo estaba enfermo, cuando tenía hambre, cuando mi mamá sufría. Ellos (Peláez y su cuerpo técnico) me conocían y eso me ayudó como en verraco. Salí adelante por ellos, porque ellos mentalmente me ayudaban, iban a mi casa, abrían la nevera, sabían que teníamos o no de mercado. Ese es el verdadero entrenador, no el que enseña táctica, no el 4-2, el 4-3-3. Eso para la mierda. Yo me mataba por ese entrenador”, finalizó ‘Aristi’ con unas lágrimas más.

Este es el video del emotivo relato que compartió el exgoleador con los televidentes de Fox Sports: