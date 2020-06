green

“Eres muy grande, capitán; estamos contigo. Fuerza ‘Nando’”, le escribió en su cuenta de Twitter el atacante de la Selección Colombia al portero charrúa, quien sufrió una doble fractura de tibia y peroné.

Muslera, quien llegó al Galatasaray en 2011, se lesionó en la primera parte del juego al recibir un golpe del delantero checo del Rizespor Milan Skoda, en una salida para cortar un centro rastrero.

Apenas unos minutos después, el delantero rumano Florin Andone, quien comparte el frente de ataque del club de Estambul con Falcao, sufrió un aparatoso golpe con un rival que le causó la rotura del ligamento de su rodilla derecha.

“Has sabido superar este tipo de adversidades antes y una vez más lo vas a lograr. Ánimo, Florin”, le escribió el atacante ‘cafetero’ a su colega, en esa misma red social.

Dentro del campo de juego, el ‘Tigre’ no pudo rugir y el Galatasaray cayó 2-0 contra el humilde Rizespor, que está peleando por no descender en el campeonato de ese país.

Estamos con ustedes hermanos, Fuerza. We are with you, brothers. Stay strong. pic.twitter.com/ZFXHmqQmoG — Radamel Falcao (@FALCAO) June 15, 2020

Eres muy grande Capitan. estamos contigo. Fuerza nando. You are admirable, captain. We are with you. Stay Strong, Nando. pic.twitter.com/x7gNaWdip7 — Radamel Falcao (@FALCAO) June 15, 2020