En el minuto 16 del encuentro por la jornada 27 de la liga de Turquía, el portero de la selección charrúa salió a cortar un centro enviado desde el costado derecho del ataque.

Allí se estrelló duramente con el delantero checo Milan Škoda. Cuando la jugada se iba a reanudar, el portero del Galatasaray no se paró.

Por esa razón, los árbitros apresuraron a llamar al servicio médico del equipo turco. Cuando se comprobó la gravedad de la lesión que no dejó ni siquiera pararse al uruguayo, ingresó una ambulancia al campo de juego.

El partido entre Galatasaray y Rizespor contó de arranque con la presencia del samario Falcao García.

Este fue el duro choque del uruguayo y el momento en que se lo llevan en ambulancia:

Wow. An ambulance has just driven onto the pitch to take Muslera to hospital. pic.twitter.com/pxELVcg29s

— DZ Football (@DZFootball_en) June 14, 2020