“La gente no ha entendido que ahora mi rol es alabar o exaltar lo bueno y criticar lo malo”, explicó Iván René Valenciano en declaraciones entregadas al periódico El Heraldo.

Y agregó que aunque no le interesa ser “políticamente correcto”, ha reconocido cuando se ha equivocado, como cuando dijo que en Junior había coronavirus: “De pronto no fue ligereza, sino mal manejo de la información”.

“No tengo resentimiento con Junior, por el contrario, estoy agradecido. Pero es que mi trabajo no es decir ‘Junior, tu papá’”, enfatizó.

También apuntó que nunca se mete con la vida privada de nadie debido a que no fue un ejemplo a seguir como profesional: “El que habla ahora no es el Valenciano del pasado, que era una porquería, por eso todo lo que digo es futbolístico. Pero si me pongo a pensar que no puedo criticar porque tengo ‘rabo de paja’, entonces no puedo ejercer esta profesión”.

Finalmente, se mostró en desacuerdo con las ‘gambetas’ que los futbolistas le hacen a la prensa, pero no a los ‘youtubers’: “Luis Fernando Muriel y ya ni me contesta. Antes, cuando yo era solo un exjugador, sí lo hacía de una… Todos los que tú llamas para una entrevista te dicen que no, pero los llaman los amigos para una vaina de Instagram y ahí si salen. Eso no me parece justo”.

La última polémica de Valenciano fue con Michael Ortega, pues aseguró que ya no estaba para volver a Junior, sino para ir al Huila.