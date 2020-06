green

El diálogo entre Néstor Morales y Rigoberto Urán, en el programa ‘Mañanas blu’, estaba girando en torno al aficionado que con maleta al hombro le siguió el paso al jefe de filas del equipo Education First en un entrenamiento a 45 kilómetros por hora.

“Dije que no se me vuelvan a pegar, que no me vuelvan a chimbiar la vida”, expresó ‘Rigo’ a modo de broma luego de contar que le había regalado una bicicleta de 4 millones de pesos al fanático, de profesión floricultor.

En ese momento, empezó el particular cruce entre Morales y Urán; acá, los fragmentos más graciosos:

Morales: ¿No me vuelvan a qué?

Urán: A chimbiar la vida.

Morales: A usted toca escucharlo con diccionario, viejo.

Urán: [Hablando del aficionado] Don Iván tiene 54 años y lleva 30 trabajando en floriculturía… Perdón, en una floristería, acá me corrigieron.

Morales: ¿Dijo floriculturía?

Urán: ¡Eh! Ya me va a coger de parche usted a mí.

Morales: Yo sería incapaz.

Urán: En un cultivo, don Iván trabaja en un cultivo… güevón.

Finalmente, Morales preguntó sobre las ventas en cuarentena de la empresa de Rigoberto Urán, dedicada a la comercialización de artículos deportivos. Sin embargo, ‘Rigo’ supo eludir la consulta y logró que el periodista cayera en su juego.

Morales: ¿Cuánto vendió por Internet?

Urán: Mucho, güevón; a mí solo me dan la liga. A diario, mi mujer, que es la que maneja todo, me da 50.000 pesos para ir a entrenar, tanquear la moto acompañante y comprar 2 gaseosas.

Morales: Como dice un amigo mío: “¡Cálmate, güevón!”.

Uran cerró la nota explicando que se prepara para la temporada europea y especialmente para el Tour de Francia, su gran objetivo del año y competencia que se desarrollará del 29 de agosto al 20 de septiembre.

En audio, el vaivén entre ‘Rigo’ y Morales (desde el minuto 8:36):