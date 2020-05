green

“Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo, en las barreras están todos juntos!”, expresó el goleador colombiano en su cuenta de Twitter.

Falcao no fue el único que se hizo esa pregunta en redes sociales, cientos de tuiteros creen lo mismo, al igual que el periodista Carlos Antonio Vélez. Para ellos, no tiene sentido que no se permitan los abrazos en las celebraciones porque en cada situación de juego, sobretodo los tiros de esquina, están pegados los unos a los otros.

“Le están poniendo mucho misterio y música a un tema simple… si están en la cancha compitiendo es por que están sanos”, analizó el comentarista.

La Bundesliga se reanudó este sábado con varios encuentros tras el parón obligado por la pandemia del coronavirus, pero tuvo que hacerlo sin público en las gradas y contemplando las medidas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias.

Por su parte, Radamel Falcao García participó en un entrenamiento el Galatasaray, que se prepara para reanudar la Liga turca el próximo 12 de junio, tras casi 3 meses de confinamiento por el COVID-19.

Esa fue la cuarta jornada de entrenamiento desde que el club recuperara su actividad, con distancias de seguridad, sesiones separadas y otras medidas de precaución para evitar contagios.

La ausencia del colombiano en las primeras tres sesiones desató preocupación entre la afición y levantó especulaciones sobre posibles desavenencias entre el jugador y el club.

Esa fue la única sesión en la que ha participado Falcao García hasta el momento, pues el Galatasaray anunció el viernes que suspenderá por seis días los entrenamientos, reanudados el lunes pasado, tras detectarse un caso de COVID-19 en el equipo técnico.

“Tras completar pruebas de COVID-19 a todos los jugadores, al director técnico Fatih Terim y sus asistentes y a los equipos de entrenamientos, sanitario, administrativo y de apoyo, ayer (el 14 de mayo) dio positivo un miembro del equipo técnico”, señala un comunicado publicado en la página web del club.